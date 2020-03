Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat 87 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, anunța CNBC. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 229 de noi imbolnaviri. Acum, numarul total al persoanelor infectate in Coreea de Sud este 433, cel mai ridicat din afara Chinei continentale.Daegu,…

- O persoana a murit in Italia din cauza noului coronavirus. Numarul imbolnavirilor a crescut la 19. La nivel global 77.000 de persoane sunt afectate de coronavirus. In italia un barbat in varsta de 78 de ani dintr-un oras din nordul regiunii Veneto, a murit vineri, anunta agentia de stiri ANSA. De asemenea,…

- Un barbat suspect de coronavirus a fost executat de autoritațile nord-coreene. Barbatul, care era atașatul unei instituții pe probleme de comerț, revenise recent dintr-o calatorie efectuata in China și nu a respectat regimul de izolare pe care autoritațile i l-au impus. Mai exact, oficialul a mers la…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters, potrivit news.ro.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza CNN.Citește și: Raed…

- Profesoara de engleza, care preda in China, s-a prezentat vineri dimineata la spitalul de boli infectioase din Suceava cu simptome de gripa. Dupa investigații, medicii au constatat ca simptomele sunt similare cu cele date de coronavirus. “Pe 7 a venit la spital și a fost monitorizata și este trimisa…

- Conisia Europeana lucreaza la toate nivelurile pentru a monitoriza situația raspandirii infecției cu coronavirus și a elabora masuri și raspunsuri adecvate in stare de urgența. Anunțul a fost facut marți de purtatoarea de cuvant a Comisie iEuropene Dana Spinanț.Comisarii europeni urmeaza sa discute…

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…