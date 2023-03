Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului a venit cu declarații referitoare la incidentul otravirii cu gaze, a peste o mie de eleve, din mai multe școli. Ayatollahul Ali Khamenei trage un semnal de alarma catre autoritați pentru gasirea vinovaților.

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni, 6 martie, ca otravirea elevelor iraniene in ultimele luni este o „crima de neiertat” și a cerut ca autorii sa fie „asupru pedepsiți”, in contextul in care aceste atacuri suspecte s-au inmulțit pe teritoriul țarii, transmite Reuters.„Autoritatile…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a aprobat grațierea a „zeci de mii” de deținuți. Printre aceștia sunt persoane arestate recent, in cadrul manifestatiilor antiguvernamentale, dupa cum au relatat duminica media oficiale iraniene.

- UE denunta "un nou semn al reprimarii violente a manifestatiilor" si "cheama din nou autoritatile iraniene sa puna capat imediat practicii extrem de condamnabile de a pronunta si executa condamnari la moarte impotriva manifestantilor", precum si "sa anuleze fara intarziere recentele condamnari la moarte…

- Uniunea Europeana(UE) s-a declarat „consternata” sambata de noile execuții din Iran ale unor persoane arestate si condamnate la moarte in cadrul manifestatiilor care continua in republica islamica, relateaza AFP. UE denunta „un nou semn al reprimarii violente a manifestatiilor” si „cheama din nou autoritatile…

- O sora a liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-a pronunțat impotriva represiunii sangeroase a demonstrațiilor și a precizat ca acest „califat despotic" al fratelui ei nu a adus decat suferința, potrivit unei scrisori publicate de fiul ei in exil, scrie The Guardian.

- O sora a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat represiunea ordonata de acesta impotriva protestelor la nivel national si a indemnat temuta armata ideologica iraniana Gardienii Revolutiei sa-si depuna armele, potrivit unei scrisori publicate de fiul ei care locuieste…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a cerut marți o „reconstrucție revoluționara a sistemului cultural al țarii”, relateaza presa naționala, intr-o perioada in care Iranul este zguduit de aproape trei luni de proteste pe care autoritațile nu au reușit sa le reprime, relateaza Reuters.„Este…