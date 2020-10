Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara isi face bilantul dupa alegerile locale. Scorul politic la nivel national, reflectat de votul pentru consiliile judetene, este unul bun, avand in vedere ca a fost depasit lejer pragul electoral. Totusi, in multe judete rezultatele au fost sub asteptari, astfel ca unii lideri…

- Pana la ora 13.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale a fost de 19,84%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC).In municipiul Bucuresti au votat 279.847 de persoane, reprezentand 15,38% dintre alegatorii din Capitala. Bucureștiul este pe ultimul…

- Alegeri locale 2020. Astazi esti asteptat sa-ti alegi primarul, presedintele CJ, consilierii locali si judeteni pentru urmatorii patru ani. Esti unul din cei 19.004.089 cetateni cu drept de vot. In total sunt peste 43.000 de functii elective. In Romania sunt organizate duminica, 27 septembrie 2020,…

- Dupa primele doua ore de la deschiderea urnelor pentru votul la alegerile locale 2020, prezența la nivel național a fost de 4,22%, puțin mai slaba decat cea de acum patru ani, cand a fost de 4,34%.In București, insa, prezența la vot la ora 9:00 a fost de 3,54%, mai mare decat la aceeași ora in urma…

- Deși Romania este in stare de alerta cauzata de pandemia de coronavirus, la ora 8:00, prezența la vot pentru alegerile locale, la nivel național, este foarte aproape de precedenta, de acum patru ani. In schimb, prezența la vot din București a depașit numarul inregistrat in 2016.Astfel, conform site-ului…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a participat, astazi, la lansarea oficiala a candidaților acestui partid la alegerile locale din data de 27 septembrie. La lansare au fost prezenți candidații PMP pentru funcțiile de primar al Sucevei, Marian Andronache, președinte al Consiliului Județean,…

- Aliantei pentru Unirea Romanilor, partid infiintat in decembrie 2019, a depus dosare de candidatura in 34 de judete si Municipiul Bucuresti. Astfel, membrii AUR si-au depus in tara candidatura la 114 primarii de orase si comune, iar listele de consilieri locali insumeaza 1426 de candidati validati.…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei a fost intrebat, joi, de ce PNL continua sa racoleze primari de la PSD. Premierul a replicat ca PNL nu continua nimic si ca au fost depuse deja candidaturile pentru alegerile locale. Liderul liberalilor a adaugat ca nu a semnat nicio lista de candidatura pentru un primar…