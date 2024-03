Stiri pe aceeasi tema

- O noua „lovitura de teatru” pe scena politica din Alba. Dupa ce a negociat cu PSD Alba, președintele PMP Alba, Clement Negruț și o parte din colegii lui, au trecut la PNL. Clement Negruț, liderul PMP Alba, s-a inscris in PNL, anunța președintele Partidului Național Liberal Alba, Ion Dumitrel: „Este…

- Liderul PMP Alba, Clement Negruț, s-a inscris in PNL, anunța președintele Partidului Național Liberal Alba, Ion Dumitrel: „Este un om politic și de administrație valoros, care a adus plus valoare județului Alba. este un avantaj pentru noi”. „Bucuria de a avea alaturi un prieten nu poate fi egalata…

- Bucuria de a avea alaturi un prieten nu poate fi egalata de nimic, cu atat mai mult cu cat realizeaza temelia unui proiect politic la care țin foarte mult: unirea formațiunilor de centru-dreapta. Iți mulțumesc, Milule! De astazi, Clement Negruț impreuna cu o buna parte din colegii de la PMP fac parte…

- Suntem intr-o perioada in care sarbatorim femeile și in care ne dorim sa cunoaștem cat mai multe povești ale unor doamne de succes și care pot fi repere in viața, mai ales pentru tanara generație, dar nu numai. Așa ca astazi o cunoaștem pe Ioana Gloria Chirila, muzician in Filarmonica „Mihail Jora”…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in plenul Congresului PPE, ca PNL se afla intr-o coalitie cu PSD prin care dovedeste ca politica nationala si europeana este o prioritate, el mentionand si ca desi cele doua partide au idei politice diferite, „respectul si buna comunicare” le vor…

- Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Bacau (GNM) a declanșat o serie de controale asupra producatorilor, importatorilor și comercianților de bauturi in ambalaje primare nereutilizabile din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 și 3 litri. Termenul limita pentru inregistrare…

- Salvatorii voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) din Margineni au reușit o operațiune impresionanta de salvare, la solicitarea unui cetațean ingrijorat. Evenimentul a avut loc intr-o curte privata, unde o pisica nevinovata a cazut intr-o fosa adanca. Cetațeanul a contactat…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a marturisit ca au existat momente, in cadrul discutiilor din prima etapa a invaziei Moscovei, in care a simtit nevoia de a-i da "un pumn in fata" omologului sau rus, Serghei Lavrov, informeaza marți, 16 ianuarie, Reuters, potrivit news.ro.Dezvaluirea lui…