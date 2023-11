Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez in exercitiu, liberalul Mark Rutte, pare bine plasat pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg in postul de secretar general al NATO, in pofida socului provocat de victoria extremei drepte la alegerile legislative in Olanda, relateaza France Presse.

- In cadrul unui miting planificat pentru 3 decembrie in orașul toscan, liderii partidelor anti-imigrație din Vechiul Continent urmeaza sa-și lanseze campania europeana in fața a 2.000 de oameni. O reuniune care evidențiaza diviziunile coaliției de guvernamant din Italia, noteaza publicația franceza Liberation.…

- Victoria zdrobitoare a extremei dreapta condusa de Geert Wilders la alegerile parlamentare din Olanda din aceasta saptamana a fost un „cutremur politic” pentru țara. Acest „cutremur” poate provoca „șocuri” in toata Europa.

- Val de proteste in Olanda dupa victoria formatiunii de extrema-dreapta care a castigat alegerile legislative in Olanda. „Nu sunteți singuri”, au strigat protestatarii care au marsaluit pe strazile din Amsterdam si Utrecht. Un strigat impotriva mesajului islamofob si anti-LGBT transmis de candidatul…

- Populistul de extrema dreapta Geert Wilders a numit vineri o „iscoada” pentru a explora coaliții de guvernare viabile, in incercarea de a deveni urmatorul prim-ministru al Țarilor de Jos, dupa ce a inregistrat caștiguri șoc in alegeri, transmite Reuters.

- Peste o mie de persoane s-au adunat joi la Utrecht (vest), scandand "Nu sunteti singuri", pentru a protesta fata de victoria surprinzatoare a candidatului de extrema-dreapta Geert Wilders la alegerile legislative din Olanda cu o zi inainte, scrie AFP.

- Un analist politic considera ca victoria lui Geert Wilders, in alegerile parlamentare din Olanda, il va face pe acesta un Trump al Țarilor de Jos, potrivit Reuters. Primul loc la alegerile olandeze pentru partidul de extrema-dreapta al lui Geert Wilders reprezinta un „cutremur” in politica țarii, dar…

- Partidul de extrema dreapta al lui Geert Wilders a castigat alegerile din Olanda cu un program antieuropean si antimigratie. Victoria sa a zguduit scena politica olandeza și va trimite o unda de șoc in toata Europa.Partidul Libertatii (PVV), formatiunea de extrema dreapta condusa de Geert Wilders,…