- Ludovic Orban a postat pe pagina sa de socializare un videoclip prin care ii indeamna pe romanii sa faca mai multa mișcare. Liderul liberal a profitat de vremea frumoasa, a ieșit in parc, alaturi de consilierul sau de sport, incercand sa convinga lumea prin puterea exemplului. Liderul liberal Ludovic…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a depus o plangere la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului in care acuza Guvernul central de la Madrid ca ii incalca dreptul de a fi ales, dar si libertatea la exprimare si asociere.

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca nimeni nu poate avea un etalon ori o masura a adevarului celor spuse de Marian Vanghelie, fiind de parere ca afirmatiile acestuia trebuie verificate, data fiind gravitatea lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a facuindemnat cetațenii ruși care locuiesc in regiunea transnistriana sa participe la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc pe 18 martie.

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…