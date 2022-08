Liderul Al-Qaida, lichidat de americani! Cum a fost ucis Ayman al-Zawahiri

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, a fost ucis in noaptea de sambata spre duminica, in Afganistan, intr-un atac cu drona, a anunțat luni, 1 august, in direct la televiziune, președintele american Joe Biden. Acesta era considerat drept creierul atentatelor din 11 septembrie 2011 și a fost…

- Președintele american Joe Biden va prezenta in aceasta noapte, la miezul nopții (ora Romaniei), una din primele imagini realizate de telescopul James Web in spațiu, in cadrul unui eveniment care va avea loc la Casa Alba in Washington. Prezentarea din aceasta noapte precede marele eveniment programat…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis luni seara un ordin pentru mobilizarea a sute de militari americani in Somalia, pentru operatiuni antiteroriste, anuland astfel decizia fostului presedinte Donald Trump privind retragerea trupelor din aceasta tara, informeaza agentia The Associated Press.…