Liderii Uniunii Europene (UE) aflati in vizita in Turcia pentru relansarea relatiilor bilaterale si-au exprimat marti preocuparile privind situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. Intr-o conferinta de presa alaturi de presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, presedintele Consiliului European Charles Michel a declarat ca a avut loc o discutie "sincera" cu presedintele turc si a subliniat ca retragerea Turciei din pactul international impotriva violentei asupra femeilor creeaza…