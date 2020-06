Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri la Parlament, dupa decizia CCR privind prelungirea mandatelor aleșilor locali și stabilirea datei alegerilor locale, ca ii invita pe toți liderii parlamentari sa negocieze un nou proiect de lege legat de data alegerilor locale, proiect care…

- Judecatorii CCR au amanat o decizie, saptamana trecuta, insa pe 3 iunie vor stabili daca modificarea aduse legii, in Parlament, de catre PSD, prin care data alegerilor va fi stabilita de catre Legislativ, si nu de catre Guvern, este constitutionala. Alegerile locale erau programate sa aiba loc in luna…

- Liderul USR Dan Barna spera ca alegerile locale sa aiba loc in toamna acestui an, in ciuda blocajelor generate de epidemia de coronavirus. Barna e tranșant și spune ca e nevoie de consultari cu partidele politice, care sa fie inițiate de guvern.Citește și: SALVARE NEAȘTEPTATA pentru romanii…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la DcNews ca OUG privind amanarea alegerilor locale este neconstitutionala.„E o ordonanta neconstitutionala, nu aveau sub nicio forma voie sa se exprime in acest domeniu. Avem o propunere legislativa in Parlament si o sa o trecem. Orban stie,…

- PSD, PRO Romania, UDMR și ALDE au depus la Parlament, pe 3 martie, un proiect de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. Liderii acestor partide susțin ca „daca Guvernul nu are curaj sa adopte o masura clara si ferma…

- UDMR considera ca alegerile locale ar trebui amanate cu sase luni, in conditiile in care prioritatea momentului este protejarea sanatatii populatiei si reducerea efectelor provocate de epidemia de COVID-19, a declarat miercuri presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. "Prioritatea numarul unu trebuie sa…

- Partidele politice din Macedonia de Nord au decis marti amanarea alegerilor legislative din data de 12 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat liderul social-democratilor Zoran Zaev, fost prim-ministru, citat de Reuters. 'Sanatatea si securitatea cetatenilor nostri nu…

- Dupa ce au vorbit pana in ultimul moment despre anticipate, liderii politici au trecut, in contextul starii de urgenta, la discutii informale despre posibilitate amanarii nu doar a alegerilor locale din iunie, ci si a alegerilor parlamentare de la sfarsitul anului, dezvaluie surse politice pentru…