Criza apei la Roman are o singura solutie, in opinia liderilor liberali nemteni: transferul la ApaVital Iasi. Iar vinovati pentru bataia de joc la care sunt supusi romascanii, in opinia liberalilor, sunt ApaServ si PSD Neamt. Deputatul Laurentiu Leoreanu, anuntat drept candidat liberal pentru Primaria Roman, a formulat un punct de vedere transant in acest […]