Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au cerut luni retragerea noii legi privind securitatea in Hong Kong, act normativ adoptat de Beijing, si s-au declarat profund ingrijorati de erodarea libertatilor fundamentale in fosta concesiune britanica, indica un comunicat al legislativului european.



''In virtutea legii aprobate de legislativul Chinei in mai, Beijingul va avea noi puteri pentru a impune sentinte, inclusiv inchisoarea pe viata. Acest fapt reprezinta un atac direct asupra gardului de autonomie ridicat al orasului, contravine libertatilor care au fost…