Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iși propun sa stranga 200 de miliarde de dolari din fonduri publice și private pe o perioada de cinci ani pentru a finanța infrastructura necesara in țarile in curs de dezvoltare, in cadrul unei inițiative a G7 menita sa contracareze proiectul de miliarde de dolari al Chinei „Belt and…

- Liderii grupului G7, grupul principalelor state industrializate, se reunesc duminica, prin videoconferința, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina și noi sancțiuni impuse Rusiei. La discuții vor participa atat Joe Biden, cat și Volodimir Zelenski. Joe Biden a declarat ca va discuta cu liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, in cadrul consultarilor cu lideri aliati, ai UE si ai NATO gazduite de presedintele american Joe Biden, la “actiuni hotarate si coordonate pentru eliminarea dependentei energetice de Rusia”. Iohannis a subliniat ca sanctiunile s-au dovedit un instrument eficient.…

- Klaus Iohannis a insistat la intalnirea cu Joe Biden pentru accelerarea crearii Grupului de lupta din Romania. Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la invitatia omologului american, Joe R. Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri aliati, ai institutiilor UE si NATO…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la invitatia omologului american, Joe R. Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri aliati, ai institutiilor UE si NATO si ai statelor partenere, in contextul continuarii agresiunii militare ilegale a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei,…

- Justiția naturala ar parea sa dicteze ca Rusiei sa i se ceara sa plateasca despagubiri pentru daunele masive cauzate vecinului sau. Din motive politice și practice, acest lucru este imposibil și chiar nedorit, noteaza Reuters. Este greu de estimat costul final al distrugerilor. Estimarile guvernului…

- „Vom vedea daca vor respecta ceea ce sugereaza”, a spus, marți, președintele american Joe Biden a spus, marți, intr-o conferința de presa legat de precizarile facute azi de adjunctul ministrului apararii din Rusia, Alexander Fomin, care a spus ca Rusia va „reduce drastic” activitatea militara din jurul…

- ”Liderii si-au afrmat determinarea de a continua sa creasca pretul platit de catre Rusia din cauza atacului sau brutal al Ucrainei si sa continue sa ofere un ajutor in domeniul securitatii Ucrainei, pentru ca ea sa se apere”, anunta intr-un comunicat Casa Alba, dupa aceasta convorbire. Presedintele…