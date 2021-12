Liderii celor trei partide aflate la guvernare au stabilit, miercuri, dupa ședința coaliției, algoritmul numirii prefecților in teritoriu. Astfel, acolo unde exista președinte al Consiliului Judetean de la un partid, va si prefect de la acelasi partid. Algoritmul a fost susținut de PNL, iar PSD ar fi vrut invers, daca președintele CJ era de la […] The post Liderii coaliției s-au ințeles, in sfarșit, pe numirea prefecților. PSD a obținut Bucureștiul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .