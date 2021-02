Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Tarziu, co-președintele AUR, a șocat, vineri seara, cand a prezentat modalitatea prin care Diana Șoșoaca a ajuns senatoare din partea AUR. Tarziu spune ca doar el și inca un membru din conducerea AUR nu au dorit-o pe Șoșoaca pe listele pentru parlamentare, dar liderii AUR au cedat la un ”șantaj…

- Diana Șoșoaca a lansat acuzații grave dupa ce partidul AUR a decis sa o excluda din formațiune. Ea spune ca fostul sau coleg de partid, Sorin Lavric, ar fi amenințat-o cu bataia. ”Nu eu m-am luat, ci ei s-au luat. Ultima a fost cand Sorin Lavric a ținut cu USR și mi-a inchis microfonul, in Senat, pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 a fost inregistrat la ora 00:13 ora locala a Romaniei , in judetul Vrancea. Seismul caracterizat de specialisti drept slab, a avut loc la 130 kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la 74 km E de Brasov, 96 km S de Bacau, 96 km NE de Ploiesti, 121 km V de Galati,…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 77 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ). Seismul a avut loc in apropierea…

- In ziua de 18 Ianuarie 2021, la ora 02:51:05 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MOLDOVA, GALATI un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 17km.Intensitate: IICutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 45km NV de Galati, 60km N de Braila, 106km SE de Bacau, 155km S de…

- George Simion despre acuzațiile de nepotism din partid și doctrina AUR„Se spune ca suntem masoni, ca suntem comuniști, ne-au facut de la legionari la comuniști. (...) Noi suntem un partid creștin conservator, la fel cum exista partidul de guvernare din Polonia, la fel cum exista un partid conservator…

- In ziua de 08 Decembrie 2020 la ora 21:18:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 104km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 119km…