Lider PSD, despre excluderile anunțate de Ciolacu: „E o prostie" PSD trebuie sa dea dovada de ințelegere fața de parlamentarii bolnavi, care au lipsit de la ședința in care ar fi trebuit votata moțiunea de cenzura, a declarat la RFI liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. El afirma ca excluderile imediate și reacțiile de orgoliu nu fac bine partidelor, mai ales inainte de alegeri.

