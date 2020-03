Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a anunțat ca pana duminica, in Romania au fost depistate cu noul coronavirus 13 persoane și alte 15 se afla in carantina instituționalizata.In țara noastra, situația, duminica la pranz, arata ca 12.734 de persoane se afla in auto-izolare…

- Primarul Iașului ramane internat la Spitalul Sfantul Spiridon, acolo unde a fost dus pentru investigații in urma accidentului rutier in care a fost implicat. Și celalalt șofer și pasagera din mașina pe care o conducea acesta au ramas la spital.Atat Mihai Chirica, cat și cei doi tineri care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca nu este adeptul inchiderii zborurilor cu Italia din cauza coronavirusului, ci sustine sa fie facute verificari pentru ca persoanele care au suspiciuni de a fi bolnave sau au intrat in contact cu persoane bolnave sa fie tratate si triate corespunzator.…

- Partidul Ecologist Roman (PER) da o lovitura de zile mari. Incepand de astazi, Șulea Horia- Petru, primarul de la Florești din Județul Cluj, devine ecologist și prin urmare va prelua și funcția de președinte a Filialei Cluj a Partidului Ecologist Roman.Vezi și: SURSE - PSD a transferat un…

- Romania trebuie sa ia masuri urgente și sa se gandeasca inclusiv la inchiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, dupa ce virusul a ajuns in Europa și a bagat in carantina 10 orașe din Italia, țara in care s-au inregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis sambata…

- Ministerul de Externe anunța faptul ca cei 14 romani de pe nava Diamond Princess nu sunt suspecți de coronavirus, iar la finalul carantinei ar putea reveni in Romania. Ulterior, ei vor mai fi supuși unei perioade de carantina de 19...

- Partidul Ecologist Roman (PER) implinește 30 de ani de la inființare. E unul din primele partide inființate dupa Revoluția din 1989 și a avut o activitate neincetata de atunci și pana acum. La ceas aniversar, președintele partidului, Danuț Pop, le transmite mulțumiri tuturor ecologiștilor pentru…