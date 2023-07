Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul brailean Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost prim-ministru, este pe cale sa primeasca titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Braila, in semn de mulțumire pentru contribuția la realizarea podului de peste Dunare. Propunerea vine din partea primarului social-democrat Marian Dragomir,…

- Ziua cea mare a sosit! Podul de la Braila, de peste Dunare, denumit și „Golden Gate”-ul Romaniei, va fi inaugurat. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care va incepe in jurul orei 11 și la care, din cate s-a aflat, urmeaza sa fie prezenți președintele Klaus Iohannis, președintele…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra - va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai

- Podul de la Braila, cel mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania va fi inaugurat la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat, in ultimul sau discurs, un nou bilant al atacului de la Harkov. Seful statului afirma ca peste 40 de persoane au fost ranite, intre care 12 copii. In același timp, Ucraina a acuzat Moscova ca pregateste o „provocare” la centrala nucleara Zaporojie,…

- Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a vorbit vineri, intr-o vizita la Podul suspendat care va lega Braila de Tulcea, despre absorbtia de fonduri europene. Oficialul a spus ca ministerul sau a reusit sa cheltuiasca toti banii europeni si le transmite colegilor din Guvern ca, daca nu se grabesc,…

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.