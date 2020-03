Bogdan Licu a declarat, luni, in timpul interviului la CSM, ca procurorii ''au fost lasati in pielea goala'' in urma deciziei Curtii Constitutionale prin care SRI nu mai avea dreptul sa mai faca interceptari in dosarele penale, sustinand ca este adeptul infiintarii unui singur serviciu de supraveghere in cadrul Ministerului Public, prin comasarea celor existente la Parchetul General, DNA si DIICOT. Propus de ministrul Justitiei pentru functia de prim-adjunct al procurorului general, Bogdan Licu a pledat pentru constituirea unui singur serviciu tehnic de supraveghere in cadrul Ministerului…