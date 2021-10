Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai statelor membre ale acordului nuclear iranian ar urma sa participe in aceasta saptamana la o reuniune in New York, in incercarea de a relansa negocierile ce vizeaza revenirea Statelor Unite in acest pact, informeaza AFP preluat de agerpres. "Vom avea, fara indoiala, o intalnire…

- Vanzarile auto pe piata chineza au scazut cu 17,8% in august, a patra luna de declin consecutiv, din cauza deficitului global de semiconductori, care a afectat productia pe cea mai mare piata auto din lume, transmit Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres. Luna trecuta, livrarile au totalizat 1,80 milioane…

- Ministerul Sanatații din Israel a actualizat lista de clasificare a țarilor, care intra in vigoare luni, 16 august. Site-ul ministerului a publicat listele cu țarile care sint incluse in zonele „galbena”, „portocalie” sau „roșie”. {{541722}}Lista galbena include Moldova, Austria, Australia, Hong Kong,…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Bernadette Szocs, jucatoarea nr. 1 a echipei de tenis de masa a Romaniei, a opinat ca in meciul cu Hong Kong, programat luni in sferturile turneului olimpic feminin pe echipe de la Tokyo, tricolorele trebuie sa dea 100% pentru a se califica in…

- Pe ansamblu, vanzarile Apple au crescut cu 36%, comparativ cu trimestrul trei al anului trecut, la 81,41 miliarde de dolari. Apple nu a publicat estimari trimestriale oficiale, pentru a sasea oara consecutiv, si nu a facut acest lucru de la debutul pandemiei de Covid-19. Compania a realizat rezultate…

- Estimarile arata, de asemenea, ca industria va continua sa creasca pana in 2025, cu o rata medie anuala de 7,68%. „Veniturile industriei de media si divertisment din Romania au scazut cu 4,23% anul trecut, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, cele mai afectate fiind incasarile cinematografelor.…

- Deși anticorpii nu sunt singurul factor care trebuie luat in considerare in imaginea de ansamblu a capacitații unui vaccin de a genera imunitate impotriva COVID-19, „diferențele in concentrația anticorpilor neutralizatori identificate in studiul nostru s-ar putea traduce in diferențe substanțiale in…

- Un diamant de 101 carate a devenit cea mai scumpa bijuterie achiziționata vreodata cu criptomonede, potrivit casei de licitații Sotheby’s, citata de CNN . Piatra prețioasa in forma de para s-a vandut pentru echivalentul a 12,3 milioane de dolari, dupa ce licitatorul a anunțat ca accepta oferte in bitcoin…