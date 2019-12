Licitatie de 1,67 miliarde lei pentru reabilitarea litoralului romanesc, mai ales in zonele unde dispar plajele

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a lansat o licitatie de 1,67 miliarde lei (350 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea unei parti din litoralul romanesc, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.

- Licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice pentru Capitala a fost anulata, conform Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP). Licitatia a fost anulata pe 10 decembrie 2019 pe motiv ca "au fost depuse numai oferte inacceptabile…

- Valoarea punctului de amenda va ramane si in 2020 la 145 de lei, chiar daca salariul minim brut pe tara creste de la 1 ianuarie. Guvernul a decis inghetarea sa, pentru a nu ajunge la o valoare prea mare, a anuntat premierul Ludovic Orban. "Am luat decizia sa facem si noi ceea ce…

- Euro revine pe trend ascendent in a patra sedinta a acestei saptamani, iar lira continua si ea sa se aprecieze. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7764 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa miercuri. Dolarul american, cotat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit decat pentru primul trimestru al acestui an. Potrivit acestuia, restantele la plata subventiilor la motorina se ridica la aproape 400 de milioane…

- Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune. "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de petrol si gaze din Sud-Estul Europei, a anuntat, miercuri, ca a inregistrat un profit net de 785 milioane de lei (165 milioane de euro) in trimestrul al treilea, in scadere cu 43% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar un avans al veniturilor de 10%.…