Licitaţie: 21 de școli din municipiul Iași vor avea terenuri de sport nou-nouțe. Iată lista! Mai multe unitati scolare din oras vor avea terenuri noi de sport. In acest sens, Primaria a lansat ieri o licitatie pentru amenajarea a 21 astfel de terenuri, iar valoarea estimata a contractului se ridica la aproape 12 milioane lei, fara TVA. „Prezentul obiectiv prevede un teren de fotbal cu gazon sintetic amenajat la standarde ridicate", se arata in caietul de sarcini. Potrivit documentului publicat in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP), lucrarile la fiecare teren vor consta in montarea gazonului sintetic si realizarea imprejmuirii. Terenurile vor avea o suprafata cuprinsa intre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

