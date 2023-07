Lichidator judiciar Constanta: Filip Romeo -STAFF IPURL

Stiri pe aceeasi tema

- Practicieni in insolventa definitivi asociati in societati profesionaleLichidator judiciar Constanta: Dragomir Marius AS INSOLV SPRL Adresa: Constanta Bd. MAMAIA nr.296 et.1 ap.16 judet ConstantaTelefon: 0721241800, fax 0341414970E mail: asinsolvipurl yahoo.com ...

- Practicieni in insolventa definitivi asociati in societati profesionaleLichidator judiciar Constanta:Dovincescu Cristina Dovincescu IPURLAdresa: Constanta Str. UNIRII nr.114 bl.U4 sc.D PARTER ap.61 judetConstantaTelefon: 0744371137 fax 0341431632E mail: dovincescu.ipurl yahoo.com ...

- Practicieni definitivi asociati in societati profesionaleLichidator judiciar Constanta: CRISTEA ADRIAN CRISTEA amp; CO INSOLVENCYAdresa:Constanta Str. CUZA VODA nr.54 et. ap.2 cod postal 900682 judetConstantaTelefon: 0241518112, 0241518802E mail: office cristeainsolvency.ro Lichidator judiciar Constanta:…

- Practicieni definitivi asociati in societati profesionaleLichidator judiciar Constanta:Craioveanu Lidia Primavera Consulting Team SPRL Adresa: Cernavoda Str. 9 MAI nr.10 bl.E9 sc.A PARTER ap.1 cod postal 905200 judet ConstantaTelefon: 0723372044E mail: primavera.consultingteam yahoo.com lidia.craioveanu…

- Practicieni definitivi asociati in societati profesionaleLichidator judiciar Constanta:Cobasnian Luminita Spectrum InsolvencyAdresa: Constanta Str. ARISTIDE KARATZALI nr.21 et.2 judet ConstantaTelefon: 0241614940 0722244721 fax 0241508037E mail: office spectruminsolvency.ro, luminita spectruminsolvency.ro…

- Practicieni definitivi asociati in societati profesionaleLichidator judiciar Constanta: Cernat Andreia Maria Eurolevel Partners SPRLAdresa: Constanta Bd. ALEXANDRU LAPUSNEANU nr.104 bl.COMPLEX DACIAet.1 ap.CAM.2 judet ConstantaTelefon: 0734616073, 0740038171, fax 0372752801E mail: office titaionutaurelian.info…

- Practicieni in insolventa definitivi asociati in societati profesionaleLichidator judiciar Constanta Alexandru Cristina MonicaAdresa: TOMIS IPURL Constanta Bd. FERDINAND nr.79 bl.AR2 PARTER judet ConstantaTelefon: 0728991992, 0241550773E mail: tomis.ipurl gmail.com ...