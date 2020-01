Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului de uniune nationala din Libia (GNA, recunoscut de ONU), Fayez al-Sarraj, a pus duminica sub semnul intrebarii agenda rivalului sau, maresalul Khalifa Haftar, cu doar cateva ore inaintea inceperii unei conferinte internationale la Berlin destinata sa puna capat conflictului din tara…

- Maresalul Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, a parasit Moscova fara sa semneze acordul cu privire la un armistitiu acceptat de catre rivalul sau, a anuntat diplomatia rusa marti, un revers odata cu apropierea unei Conferinte Internationale de pace la Berlin, relateaza AFP, potrivit…

- Un ''anumit progres'' s-a inregistrat la negocierile desfasurate luni la Moscova intre principalii doi lideri beligeranti din Libia, dar nu s-a reusit incheierea unui armistitiu neconditionat si pe termen nelimitat, a anuntat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relateaza agentiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua duminica o vizita in Germania pentru o conferinta internationala despre Libia, au relatat media oficiale turce, citate luni de DPA. Erdogan se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel in timpul vizitei sale de o zi, conform postului de televiziune…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP, potrivit AGERPRES.Parlamentul…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP. Parlamentul a…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP. Turcia sprijina deja GNA…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit duminica, pentru a doua oara in mai putin de o luna, pe seful Guvernului libian de uniune nationala (GNA), Fayez al-Sarraj, la cateva zile dupa ce evocase trimiterea de trupe turce in Libia in sprijinul acestuia, transmite AFP. Intalnirea, desfasurata…