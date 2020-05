Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, anunța MEDIAFAX.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…

- Uniunea Europeana (UE) a lansat marti o misiune in Marea Mediteraneana menita sa opreasca afluxul de arme spre Libia aflata in razboi, dupa ce a asigurat statele membre ca Operatiunea Irini nu va incuraja traversarile de migranti dinspre nordul Africii, informeaza dpa, scrie Agerpres. Operatiunea…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a indemnat vineri imigrantii extracomunitari aflati in Turcia sa nu mearga la frontierele cu Grecia, Bulgaria ori Republica Cipru, pentru a evita situatiile "periculoase", anunța MEDIAFAX."Nu…

- Autoritațile Republicii Populare Democrate Coreene au extins vacanțele studenților și elevilor ca o masura profilactica impotriva pandemiei coronavirusului (COVID-19), a informat astazi presa locala. Televiziunea Centrala din Coreea de Nord (KCBS) a semnalat in buletinele sale de sitri indicațiile privind…

- Misiunea Uniunii Europene vizand impiedicarea livrarilor de arme in Libia trebuie sa fie pusa in aplicare 'in acord cu Consiliul de Securitate al ONU', a apreciat marti, la Roma, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP si DPA. Misiunea a fost aprobata luni de catre ministrii de…

- Tarile Uniunii Europene au ajuns, luni, la un acord pentru trimiterea unor nave militare în largul Libiei în scopul opririi livrarilor de armament în aceasta tara, informeaza Mediafax citând site-ul cotidianului Le Figaro. "Am ajuns la un acord politic în unanimitate,…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe: Uniunea Europeana trebuie sa dezvolte 'apetit pentru putere'Tarile Uniunii Europene trebuie sa intervina in crize internationale si sa dezvolte "apetit pentru putere", a declarat duminica, la Conferinta pentru Securitate de la…

- Statele din Uniunea Europeana trebuie sa fie dispuse sa intervina in solutionarea crizelor internationale sau, in caz contrar, risca sa prelungeasca paralizia existenta in politica lor externa, a declarat duminica, la Munchen, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters, citata de…