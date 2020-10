Stiri pe aceeasi tema

- Partile aflate in conflict in Libia au semnat, vineri, un acord de incetare a focului, cu caracter permanent și "efect imediat", dupa cinci zile de discutii desfasurate la Geneva sub egida ONU, informeaza AFP si dpa.

- Programul "Casa Eficienta Energetic" va deputa astazi, astfel ca, aproape 9.000 de romani pot beneficia de o finantare a cate 15.000 de euro pentru a-si optimiza locuintele din punct de vedere al energiei. Programul are un buget de 430 de milioane de lei, si a fost creat cu scopul de a reduce…

- Purtatorul de cuvant al maresalului Khalifa Haftar a criticat anuntul privind o incetare a focului in Libia, numindu-l o simpla 'lovitura mediatica' din partea Guvernului de uniune nationala (GNA), pe care l-a acuzat ca pregateste o noua ofensiva armata, transmite AFP. Vineri a…

- O "incetare completa si atotcuprinzatoare a focului" a intrat in vigoare in zona de conflict din estul Ucrainei, incepand de luni ora 00.00, a anuntat biroul prezidential de la Kiev, citat de dpa și preluat de Agerpres.