- Militarul libian Mahmoud al-Werfalli, vizat de doua mandate de arestare de catre Curtea Penala Internationala (CPI), a fost impuscat mortal miercuri in timp ce se afla in masina sa la Benghazi (estul Libiei), a anuntat o sursa de securitate, relateaza AFP. Acest membru al fortelor loiale…

- Ministrul de Interne din Libia, Fathi Bashagha, a supravietuit duminica unui atac armat asupra convoiului sau la vest de capitala Tripoli. Un vehicul blindat a deschis focul asupra convoiului ministrului pe autostrada din zona Janzur, a scris pe Twitter consilierul media al Ministerului Sanatatii, Amin…

- Erik Prince, fondator al companiei private de securitate Blackwater si apropiat al fostului presedinte american Donald Trump, a incalcat embargoul ONU asupra armelor asupra Libiei, potrivit unui raport confidential publicat vineri de New York Times si Washington Post, transmit sambata AFP, EFE si DPA.…

- Consiliul de Securitate al ONU a salutat marti, intr-un comunicat de presa, noul guvern de tranzitie al Libiei si a cerut autoritatii interimare sa pregateasca noi alegeri, relateaza miercuri DPA, potrivit AGERPRES. Noua autoritate va inlocui Guvernul de Uniune Nationala (GNA) sustinut de…

- Franta i-a cerut luni maresalului Khalifa Haftar, care detine puterea in estul Libiei, sa ''se abtina de la orice reluare a ostilitatilor'' si sa ''se concentreze'' pe gasirea unei solutii politice, relateaza AFP. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de…

- Turcia va raspunde oricarui atac al lui Khalifa Haftar, a avertizat duminica ministrul turc al Apararii Hulusi Akar, in cadrul unei vizite la Tripoli, capitala Libiei, dupa ce maresalul libian, care detine controlul asupra partii de est a tarii sale, a indemnat joi la „vanarea ocupantului” turc, relateaza…

- Ministrul apararii al Turciei, Hulusi Akar, a sosit sambata in Libia, impreuna cu doi responsabili ai armatei, pentru a inspecta unitatile militare turce prezente in tara, a anuntat Ministerul Apararii turc, informeaza AFP potrivit Agerpres. Aceasta vizita inopinata a survenit la o zi dupa apelul…