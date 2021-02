Consiliul de Securitate al ONU i-a ordonat joi secretarului general al organizatiei, Antonio Guterres, sa desfasoare o misiune de observatori ai incetarii focului in Libia, potrivit unei scrisori obtinute de AFP. "In timp ce studiaza recomandarea dvs de a amenda mandatul Misiunii de sustinere a ONU in Libia (MANUL), membrii Consiliului de Securitate va cer sa formati si sa desfasurati rapid o avangarda in Libia", indica aceasta misiva care a facut obiectul negocierilor timp de peste o saptamana. Consiliul precizeaza in scrisoarea sa ca asteapta in mai putin de 45 de zile un raport privind pregatirile…