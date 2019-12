Libertatea te ajută | Numărul ipotecilor imobiliare din România continuă să crească Numarul ipotecilor imobiliare din Romania continua sa creasca, potrivit situației centralizate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANPCI). Astfel, in luna noiembrie 2019 s-au inregistrat 31.484 de astfel de ipoteci, cu 8.302 mai multe decat in noiembrie 2018.In luna noiembrie 2019, au fost vandute, la nivelul intregii țari, 48.360 de imobile, cu 9.974 mai puține fața de luna octombrie 2019. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare - cumparare, la nivel național, in luna noiembrie a acestui an este cu 1.847 mai mare fața… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

