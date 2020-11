Stiri pe aceeasi tema

- Invitat marți seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Ciprian Bogdan, candidat PNL Timiș pentru Camera Deputaților, a fost intrebat ce parere are despre tragedia de sambata seara de la Piatra Neamț, in calitate de fost director al Spitalului Județean din Timișoara. „In primul rand, ii doresc multa sanatate…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Mihail Neamtu a explicat de ce candideaza pe liste in Timis la alegerile parlamentare din decembrie. Presedintele interimar al PMP Timis a vorbit si despre viziunea unei regiuni administrative istorice Banat care sa cuprinda doar doua judete. „Am foarte multe cu…

- La PRESSALERT LIVE, aseara, au fost invitați doi tineri politicieni din Timișoara, care doresc sa faca parte din Parlamentul Romaniei. Adrian Cionca are 31 de ani, este un tanar antreprenor plasat pe locul 3 pe lista de la Camera Deputaților de catre PSD. De asemenea, Raul Trifan, care are 35 de ani,…

- In aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE au fost invitați doi tineri politicieni din Timișoara, care doresc sa faca parte din Parlamentul Romaniei. Adrian Cionca are 31 de ani, este un tanar antreprenor plasat de PSD Timiș pe poziția a treia in lista de candidați pentru Camera Deputaților. De…

- Sorin Predescu, directorul Direcției pentru Cultura Timiș detașat la Craiova in perioada administratiei Nicolae Robu, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre problemele de legalitate ale multor lucrari de impact pentru Timisoara. Pe langa cunoscutele trotuare de tip „sah” ramase instalate, tot la dorinta…

- Invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Horia Bugarin explicat de ce nu e oportuna construirea unui spital in comuna limitrofa Timisoarei. Candidatul USR-PLUS la Primaria Dumbravita sustine in schimb crearea a doua centre de permanenta care vor rezolva majoritatea problemelor cetatenilor.…

- Nicolae Robu a declarat, ieri, ca a gasit o rezolvare pentru situația semnalata de auditorii Curții de Conturi care au descoperit ca de trei ani municipalitatea nu a varsat peste 2,8 milioane lei pentru capitalul social al Societații de Transport Public Timișoara SA. Intrebat de PRESSALERT.ro de ce…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS la Primaria Timisoara, s-a aratat amuzat de mirarea lui Nicolae Robu cu privire la finantarea campaniei sale. Invitat la PRESSALERT LIVE, cetateanul german care isi propune sa schimbe status quo-ul in administratia locala a subliniat sprijinul pe care-l are de la voluntari…