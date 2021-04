Stiri pe aceeasi tema

- LG a luat intr-un final decizia despre care s-a zvonit cel mai mult in ultimele luni. Compania din Coreea de Sud s-a retras oficial de pe piața de smartphone-uri, dupa ultimii ani in care nu a stralucit cu vreun model aparte și nici nu a rupt gura targului in materie de vanzari. Decizia a fost anunțata…

- ​LG Electronics anunța ca la jumatatea anului va ieși de pe piața smartphone-urilor, dupa ce compania nu a gasit un cumparator pentru divizia care a avut pierderi cumulate de 4,5 miliarde dolari în ultimii șase ani. LG a fost la un moment dat locul trei pe piața, dar a decazut apoi și a ajuns…

- Bulgarii de la Euroins Insurance Group au anunțat miercuri numirea la conducerea operațiunilor din România a Tanijei Blatnik, care are peste 20 de ani de experiența în piața asigurarilor din Europa Centrala și anterior a fost Director Executiv pentru operațiunile Generali Insurance Slovenia.…

- Atunci cand vorbim despre piața de smartphone-uri din China, vorbim despre aproximativ un miliard de oameni care au nevoie și au acces la un smartphone. Fiind una dintre cele mai mari piețe de desfacere pentru tehnologie din lume, China reprezinta o miza imensa, atat pentru producatorii locali, care…

- Prima concluzie a incendiului care a afectat zona de flori din Piața 700, in noaptea de vineri spre sambata, a fost trasa de primarul Dominic Fritz, care a anunțat ca directorul Piețe SA, Ionuț Nasleu, trebuie demis pentru ca e incompetent. In acest scop se va convoca rapid Consiliul de Administrație…

- Anul 2021 este unul al revenirii la normalitate, la crestere economica, insa razboiul cu pandemia nu este complet castigat, a declarat joi, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un webminar privind evolutia economiei in 2021. "2020 a fost un an foarte…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. De...

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj va finaliza vineri selecția directorilor și a directorilor adjuncți pentru unitațile de invațamant din județ. Este vorba de un total de 86 de posturi de directori și de directori adjuncți care vor fi vacantate de la 9 ianuarie și care…