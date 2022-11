LG Display a creat „difuzoare invizibile”, care se pot integra oriunde în automobil LG Display a dezvaluit in aceasta saptamana un set de difuzoare „invizibile”, care se pot integra oriunde in automobil. LG Display este ramura celor de la LG Electronics care produce panouri pentru ecrane, inclusiv cele rulabile si wraparound. Acum a creat nu un display ci un Thin Actuator Sound Solution (TASS), care renunta la toate componentele clasice ale unei boxe traditionale, dar ofera in continuare sunet de calitate. Renunta la drivere, magneti, bobine si opteaza pentru o pelicula activata special. Vine sub forma unor panouri de marimea unui pasaport (150 mm x 90 mm x 2.5 mm), care se pot… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

