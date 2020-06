Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea in Moldova va fi calda. Dupa amiaza și seara, mai ales in zona de munte vor fi averse și descarcari electrice. Temperaturile maxime vor oscila intre: 27 și 32 de grade. La noapte, vremea se menține calda, cu cerul variabil și vant slab la moderat. Temperaturile minime vor oscila intre:…

- Joi a fost a cincea ședința consecutiva in care cursul euro s-a menținut peste pragul de 4,84 lei, fara a da semne ca va fi depașit recordul istoric de 4,8448 lei, atins in 17 martie. Media euro a scazut de la 4,8432 la 4,8422 lei. Daca euro a atins pe piețele asiatice un minim de 4,838 lei, tranzacțiile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca și pe parcursul zilei de miercuri, 24 iunie, vremea se va menține ca și in perioada anterioara, marcata de instabilitate atmosferica accentuata. In prima parte a intervalului instabilitatea atmosferica se va menține temporar accentuata in centrul,…

- Libanul are nevoie de ajutor international pentru a iesi din naufragiul sau economic, a apreciat luni centrul de reflectie International Crisis Group (ICG) intr-un nou raport, subliniind in acelasi timp ca aceasta asistenta trebuie conditionata de adoptarea unor reforme ignorate vreme indelungata…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie urmatoarele doua saptamani vor fi marcate in toata tara de vreme calda. Se anunta insa si zile cu ploi si cu instabilitate in general. Pe litoral vor fi temperaturi de 27 grade. La munte se anunta temperaturi normale pentru aceasta perioada, dar si multe…

- Meteorologii au emis prognoza meteo valabila pentru marți, 21 aprilie. Și in a treia zi de Paște, vremea se va menține ușor mai rece pentru aceasta data in sudul și estul teritoriului și va fi apropiata de normal in rest. Prognoza meteo ANM pentru marți, 21 aprilie, spune ca vremea se va menține rece…

- Bursele europene au crescut joi dimineata, sprijinite de redresarea actiunilor companiilor energetice, pe fondul sperantelor unui armistitiu in razboiul preturilor intre Arabia Saudita si Rusia, desi se mentin temerile privind potentialele pagube suferite de companii din cauza crizei provocata de…

- Meteorologii anunța ca miercuri vom avea parte de oracire a vremii, cu precipitații slabe. In București, cerul va fi temporarnoros. Temperatura maxima in Capitala va fi de 9 grade Celsius.Miercuri, 1 aprilie 2020, vremea se va mentine deosebit de rece pentruaceasta perioada din an in toate zonele, dar…