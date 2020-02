Leul a revenit la cotațiile din noiembrie Votarea moțiunii de cenzura inițiata de PSD și UDMR, formațiuni ostile proiectului de lege care permitea alegeri locale in doua tururi de scrutin, a produs caderea guvernului PNL și a deschis calea catre alegeri parlamentare anticipate, dar și criza economica resimțita tot mai acut in spațiul european a facut ca monedele de la marginea euro, […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

