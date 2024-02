Stiri pe aceeasi tema

- Audierile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), in cazul de dopaj al Simonei Halep, au durat 3 zile. Vineri seara, sau incheiat. Fosta campioana de la Wimbledon (2019) a avut parte de susținere puternica la Lausanne, unde a fost insoțita in permanența de avocatul american Howard Jacobs,…

- Simona Halep (32 de ani) s-a prezentat miercuri dimineața la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru procesul care ii poate incheia cariera. Sportiva din Romania spera insa sa-i fie redusa suspendarea de patru ani.

- Audierile in cazul Simonei Halep au fost stabilite a avea loc intre 7 și 9 februarie la Lausanne, la sediul TAS, dupa un an și patru luni de la testul pozitiv la roxadustat, din august 2022. Simona Halep este nevoita sa treaca din nou prin stresul unor audieri in ceea ce privește cazul sau de dopaj.…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a afirmat, marti seara, ca este convins ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) va reduce suspendarea jucatoarei Simona Halep. „Putina rabdare ne mai trebuie in cazul Simonei Halep. Este bine ca s-a hotarat cand va avea loc procesul.…

