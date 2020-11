Datele publicate de BNR arata o devalorizare cu mult mai redusa a monedei noastre naționale in raport cu euro, de doar 1,95% intre luna ianuarie și luna octombrie, mult sub valorile inregistrate pentru coroana ceha (-7,38%), zlotul polonez (-6,44%) sau forintul maghiar (-7,78%), informeaza cursdeguvernare . Urmare a acestui fapt, leul s-a apreciat semnificativ fața de monedele menționate, pastrate deocamdata de țarile aflate in afara Zonei Euro și care nu au anunțat o data pentru adoptarea monedei unice. Iata cum arata evoluția comparata a cursurilor de schimb raportate la euro, la valorile…