- Justin Timberlake a surprins o bunica de 88 de ani, pe nume Bette Maloney, cu “cea mai buna noapte din lume” in timpul turneului de lansare a albumului “Man of the woods”. Artistul a surprins-o pe fana sa speciala la Amway Center, asta dupa ce in aprilie bunicuța a devenit virala dupa ce și-a filmat…

- Shawn Mendes și Hailey Baldwin sunt cel mai proaspat cuplu ce s-a afișat la Met Gala, dar sentimentele lui Hailey pentru Shawn au ceva istorie in spate. In 2013 Hailey ii scria lui Shawn pe Twitter “Hey Shawn Mendes, hai sa ne cuplam ca sa poți sa-mi canți toata ziua”. Baldwin a șters acel comentariu,...…

- La nici doua luni de cand și-au anunțat public desparțirea, Zayn Malik și Gigi Hadid se comporta ca și cum nu și-ar mai da drumul niciodata. Cei doi au fost surprinși in timp ce se saruta pasional in centrul New York-ului duminica, asta dupa ce și-au dat tarcoale pentru puțin timp, dar nu s-au ținut...…

- Gata, e oficial, MTV Video Music Awards 2018 va fi la New York. Cea de-a 35-a editie a galei MTV Video Music Awards va avea loc la New York pe 20 august. MTV spune ca va anunța in scurt timp mai multe detalii dar și lista nominalizaților. Pandim anunțul și iți dam de veste rapid... View Article

- Astazi, 12 aprilie, este o zi importanta pentru Antonia, iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața implinește frumoasa varsta de 29 de ani și se declara o femeie implinita din toate punctele de vedere, dar mai ales pe plan personal, unde se bucura de o familie frumoasa. Iubitul ei, Alex Velea, impreuna…

- Iubita lui, Khloe Kardashian, urmeaza sa nasca in orice moment și, cu toate acestea, viitorul tata Tristan Thompson pare sa fie destul de destins. Jucatorul de baschetbal in varsta de 27 de ani a fost prins pe picior greșit in timp ce se distra cu o gașca de prieteni in club. Tatal copilului lui Khloe…