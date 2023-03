Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo DiCaprio și Kim Kardashian au dat declarații FBI in legatura cu relația lor cu Jho Low, finantatorul malaezian devenit fugar si cautat in prezent de autoritatile internationale acuzat ca ar fi implicat intr-o frauda de 4,5 miliarde de dolari.

- Joi, Bloomberg a dezvaluit detalii nepublicate anterior din documente FBI in care autoritatile l-au intervievat pe DiCaprio in 2018 despre relatia sa cu Low, care este acuzat de implicare intr-o schema de spalare a banilor de peste 4,5 miliarde de dolari deturnati din fondul de investitii al statului…

- Compania Morgan Stanley a aplicat penalitati financiare de peste 1 milion de dolari pentru bancherii care au desfasurat activitati oficiale pe WhatsApp si alte platforme de mesagerie, raporteaza Financial Times, citat de ZF, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cei mai bogați 1% oameni de pe planeta au acumulat doua treimi din averea creata de la venirea pandemiei de COVID, arata un raport al organizației non-guvernamentale Oxfam, citat de The Guardian . Aceasta cere taxarea miliardarilor, dupa ce aceștia au acumulat 26.000 de miliarde de dolari, echivalentul…

- CEO-ul Tesla (TSLA), SpaceX și Twitter are o valoare de 137 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, suficient de bun pentru locul al doilea pe lista celor mai bogați din lume, dupa președintele LVMH (LVMHF), Bernard Arnault . Dar la apogeul sau in noiembrie 2021, averea neta a…

- Dupa ce a cumparat Twitter, Elon Musk, 51 de ani, a concediat sute de angajați. Serviciul de curațenie a fost intrerupt și, de aceea, angajații trebuie sa vina la birou cu propria hartie igienica, scrie New York Times.De la inceputul lunii noiembrie, Musk a cautat sa economiseasca aproximativ 500 de…

- Falsa milionara Anna Delvey a castigat bani adevarati vanzandu-si picturile si desenele, in mare parte in care se prezinta pe ea insasi, in valoare totala de 340.000 de dolari, potrivit unui raport publicat de The New York Post. Delvey, in varsta de 31 de ani, al carei nume real este Anna Sorokin, a…

- Intr-o regiune in care opulența este la vedere, șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan pastreaza un profil scazut, ceea ce contrazice importanța sa. Dar el se ocupa efectiv de o mare parte din averea familiei regale din Abu Dhabi, care este mai mare decat oricare alta din lume. Avand in vedere ca Emiratele…