Leonard Miron, confirmat cu coronavirus. Cum s-a infectat

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 2 mai 2020, au mai fost confirmate inca 16 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 771. – Deces 756 Femeie, 61 ani, județ Suceava. Internata in data de 14.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Suceava – Boli Infecțioase. Contact…

- Cunoscutul interpret rus Stas Mihailov a anunțat in Instagram ca a fost testat pozitiv la coronavirusul COVID-19. Interpretul rus Stas Mihailov a anunțat in contul sau de Instagram ca a fost testat pozitiv de Rospotrebnadzor cu COVID-19, transmite sputnik.md. “Nu m-am gindit niciodata ca ma voi confrunta…

- In cursul dupa amiezii de astazi, 7 aprilie 2020, au fost inregistrate inca 13 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 197. – Deces 185 Barbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficiența Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru…

- Un asistent medical de pe secția de Terapie Intensiva a spitalului din Sibiu a fost testat pozitiv pentru noul tip de coronavirus și a ieșit pozitiv. Astfel, el a fost internat la Boli Infecțioase și spune ca se simte bine.

- Clubul de fotbal AC Milan a anuntat, sambata seara, ca fostul fotbalist Paolo Maldini, director tehnic al clubului, si fiul sau Daniel, atacant la gruparea milaneza, au fost testati pozitiv cu coronavirus.Paolo Maldini a avut contact cu o persoana gasita ulterior infectata cu Covid-19 si a inceput si…

- Britanicul, in varsta de 30 de ani, i-a spus sotiei ca a plecat intr-o calatorie de afaceri, in Marea Britanie, insa el a mers, de fapt, in Italia, intr-o excursie romantica cu amanta. La intoarcerea din peninsula, acesta s-a prezentat la spital cu simptomele de Covid-19, iar teste au confirmat…

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, a fost testat pozitiv la infectia cu COVID-19, el fiind primul sef de stat in aceasta situatie, conform CBS News. Nimic nu e sigur in afara de moarte si taxe, spune un celebru motto american. Pe lista lucrurilor de care nu poti sa scapi poti sa adaugi acum si…

- Printr-un comunicat oficial, oferit publicului marți seara, la cateva ore dupa știrea din Libertatea, Serviciul susține ca ”un ofițer din cadrul Serviciului Roman de Informații a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus (COVID-19)”Miercuri la pranz, Libertatea a dezvaluit, din surse SRI, ca oamenii…