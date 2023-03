Leo Strizu se apara dupa acuzațiile lui Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB a declarat ca fostul antrenor al echipei și-a dorit sa se ocupe in mod real de echipa și sa decida mai multe lucruri decat o prevedea ințelegerea cu Gigi Becali. Leo Strizu i-a raspuns lui Mihai Stoica și a repetat motivul […] The post Leo Strizu se apara dupa acuzațiile lui Mihai Stoica: „Niciodata nu mi-am dorit mai mult! Nu am participat la niciun antrenament, am știut care e implicarea mea” appeared first on Antena Sport .