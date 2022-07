Stiri pe aceeasi tema

- Mai devreme in acest an, Smart a lansat primul sau crossover din istorie, botezat #1. Acum, noul model electric va avea și o versiune de performanța in viitorul apropiat, dupa ce constructorul german a publicat un teaser video cu noul model. Din clipul oficial, postat pe pagina de Instagram, se pot…

- Constructorul american este la o luna distanța de a prezenta noul concept al unui model de lux electric, Celestiq, viitoarea nava amiral a companiei și un rival pentru Mercedes EQS și BMW i7. Noul model a fost anunțat inca din 2020, insa de atunci și pana acum, Cadillac ne-a oferit doar o serie de imagini…

- Huawei continua sa ne intrige cu modul sau de a lansa produse. Pe de o parte avem castile Huawei FreeBuds 5i anuntate deja, dar nu exista FreeBuds 5. Si de ceva vreme asteptam un succesor pentru Huawei FreeBuds Pro, care intarzie sa apara. Azi apar primele informatii pertinente totusi despre Huawei…

- Romania vrea sa iși imbunatațeasca rata de refuz a vizelor in Statele Unite, care in prezent este de 10 la suta, și iși propune ca in doi ani sa o reduca la 3 la suta, pentru a putea intra in programul Visa Waiver. Pentru aceasta, așteapta de la partea americana o analiza statistica legata de motivele…

- Luna trecuta, General Motors și Honda au anunțat un parteneriat prin care vor dezvolta impreuna mașini electrice, care vor fi comercializate abia din 2027. Pana atunci, insa, Honda se pregatește sa lanseze un model nou, electric, bazat pe o platforma dezvoltata de gigantul american. Pentru asta, constructorul…

- Constructorul german se pregatește sa lanseze o noua generație a SUV-ului compact GLC. Cu aceasta ocazie, Mercedes-Benz ne ofera o imagine teaser cu partea din spate a viitorului model de serie. Chiar daca din poza nu se pot observa micile detalii, este evident ca noul GLC va avea un design inspirat…

- Dupa ce Snapchat a inceput sa parieze serios pe hardware, lansand perechi de ochelari, acum vine in completarea portofoliului de gadgeturi cu o drona. Se numeste Pixy si este primul produs de genul al companiei cunoscuta in ultima vreme doar ca Snap. Pixy este o drona care incape in buzunar si evident…

- Noua divizie de vehicule comerciale, Ford Pro, a publicat o imagine teaser cu un model nou, electric, care va debuta in curand, in acest an. Mai exact, este vorba despre viitoarea generație Tourneo Custom, care va avea un propulsor electric și va fi dezvaluit in 9 mai. Tot atunci vom afla și toate detaliile…