- Arestat pe 20 ianuarie, Dani Alves (40 de ani) se afla de 6 luni in spatele gratiilor. La o jumatate de an de la momentul incarcerarii, au aparut primele imagini cu fostul fotbalist in inchisoare, de la o infațișare in fața judecatoarei. Videoclipul in care Alves iși pledeaza nevinovația in fața judecatoarei…

- Cautat acum de forțele de ordine din toata țara, barbatul are antecedente serioase, spun surse din ancheta. Pe langa condamnarea pentru șantaj și amenințari cu moartea, el ar fi incendiat in trecut mașini ale poliției și ar fi fost cautat pentru furturi comise in strainatate. Rafuiala cu focuri de…

- Audierile celor de la Microsoft pentru a finaliza tranzactia Activision-Blizzard scot din nou la lumina detalii despre produse ale rivalilor. Mai precis e vorba despre consola portabila Sony PS5 Project Q, al carei pret il aflam azi. Microsoft a partajat informatii despre noua consola portabila, iar…

- In vreme ce Samsung pregateste doua telefoane pliabile pentru luna iulie 2023, rivalii nu se lasa si vin cu propriile alternative. OPPO spre exemplu e gata sa lanseze un OPPO Find N3 Flip, care tocmai a inregistrat prima scapare. OPPO Find N2 Flip a debutat luna februarie la Londra, deci pare prematur…

- ROG Ally este numele noului produs lansat de ROG pentru fanii gamingului portabil. ROG Ally este o consola puternica ce poate reda jocuri AAA la calitate Full HD datorita procesorului AMD Ryzen Z1 Extreme, optimizat pentru Windows 11, preinstalat pe dispozitiv.

- In urma cu ceva luni am devenit extrem de fascinat, parca dintr-odata, de piața de console de gaming portabile. Deși nu am incercat nici pana in ziua de astazi Nintendo Switch, am fost destul de atras de un Steam Deck, la scurta vreme dupa ce am avut ocazia sa butonez unul. Ba chiar mai mult, am vrut…

- ROG prezinta un produs revoluționar pentru pasionații de jocuri: ROG Ally, o consola de gaming portabila care poate rula fara efort cele mai noi jocuri AAA la rezoluție Full HD in condiții de silențiozitate totala. ROG Ally este un dispozitiv cu o performanța remarcabila, fiind echipat cu noul procesor…