Lenovo a anuntat Legion Phone Duel, un smartphone de gaming interesant si nu doar din punctul de vedere al dotarilor tehnice, care se pot compara oricand cu cele ale unui flagship. Legion este brandul de gaming in care Lenovo a investit resurse importante in ultimii ani si nu este surprinzator ca acelasi…

Negocierile dintre PNL și USR-PLUS, din Capitala, au intrat in impas și asta din cauza pretențiilor celor de la USR. Conform sondajelor interne, cei de la USR-PLUS stau foarte bine in Capitala și vor sa profite la maxim de acest atuu in fața liberalilor.

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, face o analiza, dupa negocierile de la Bruxelles și arata ca, de fapt, Romania a pierdut. Negrescu puncteaza faptul ca in aceasta suma de 80 de miliarde de euro intra și imprumurile, iar Romania a pierdut la granturile europene, fața de propunerea inițiala.

Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca mesajul presedintelui Iohannis prin care avertiza asupra pericolului inundatiilor si prevenirea unor astfel de catastrofe, generate inclusiv de schimbarile climatice prin atragerea de fonduri europene in cadrul Green Deal, a fost un esec.

Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca PSD intocmise un plan prin intermediul caruia intenționa "sa vanda Romania". Cițu arata ca PSD ar fi urmat sa reduca drastic numarul bugetarilor, dar și alte masuri extrem de dure.

China a descoperit ca sectoarele pentru carne si fructe de mare ale pietii angro de alimente din Beijing sunt grav contaminate cu noul coronavirus si suspecteaza ca temperatura scazuta si umiditatea ridicata ar fi putut contribui la acest lucru, au declarat joi oficiali citati de Reuters.

Global Records aduce un nou proiect, EM44, cu un sound special, in care personajul principal este Ema, artista care și-a inceput cariera ca songwriter. Timp de un an a pregatit proiectul EM44, de care este extrem de mandra și pentru a carui lansare avea nevoie doar momentul potrivit. "Au existat multe…

Ghidul de finantare destinat Programului ''Casa Eficienta Energetic'' va fi la lansat, marti, in dezbatere publica, iar ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va prezenta date despre aceasta initiativa intr-o conferinta de presa.