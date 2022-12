Stiri pe aceeasi tema

- Are milioane de fani in mediul online, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania și, inca de la o varsta frageda, Selly duce un stil de viața la care alții doar viseaza. De curand, intr-o intervenție telefonica la Antena Stars, vloggerul a spus ca refuza sa mai dea bani pe haine scumpe…

- Irina Deaconescu și Cristi Manea sunt un cuplu extrem de adorat de pe rețelele de socializare, mai ales dupa ce au adus pe lume doua fetițe absolut adorabile. Cei doi și-au șocat fanii la botezul fiicei lor, dupa ce au anunțat ca s-au casatorit in secret. Irina Deaconescu a dezvaluit motivul pentru…

- Sirbu Ana, cunoscuta drept Sianna, a stat 70 de ore fara mancare. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția lui Radu de la O-Zone a dezvaluit care a fost motivul pentru care a luat aceasta decizie drastica. Artista a marturisit daca are de gand sau nu sa continue. Iata cum a rezistat atat de multe…

- Dupa ce și-a pierdut barbatul, Tatiana Marcoianu da interzis fiului sau la insuratoare, deși el e indragostit lulea. Care este motivul și ce legatura are soțul decedat in țoața situația aceasta. Cantareața a dezvaluit totul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Care este motivul pentru care Hamude, musculosul ravnint de o mulțime de femei a fost trist și suparat, chiar de ziua lui de naștere. In exclusivitate pentru Antena Stars, acesta a marturisit ce anume l-a facut sa refuze sa iși sarbatoreasca aniversarea.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a amanat nunta cu logodnicul ei, George Reativan. Vedeta a specificat și motivul pentru care ea și logodnicul ei au luat aceasta decizie. Iata cine este femeia celebra fara de care nu va face pasul cel mare!

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.