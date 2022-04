Lenin a reapărut în regiunea Herson O statuie a lui Lenin a fost reinstalata in orașul portuar Henichesk din regiunea Herson. Localitatea fiind ocupata de forțele Federației Ruse. Potrivit The Guardian , statuia fusese taiata deasupra genunchilor și inlaturata de pe soclu in urma cu cațiva ani. Acum cateva luni, Vladimir Putin l-a „invinuit” pe Lenin pentru crearea Ucrainei. In același timp, semne ale inceputului unei operațiuni ofensive din Rusia sunt inregistrate in Donbas. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza acest lucru pe Facebook. Atacurile cu rachete și bombe ale ocupanților asupra infrastructurii industriale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua pregatirile pentru o ofensiva in estul Ucrainei si asediul orasului-port strategic Mariupol de la Marea Azov, arata Statul Major al armatei ucrainene intr-un nou raport cu privire la situatia de pe front, potrivit EFE. ‘Principalele eforturi ale invadatorilor rusi continua sa se concentreze…

- Rusia intenționeaza sa trimita profesori din cadrul școlilor militare la razboi, in Ucraina, potrivit informațiilor publicate de Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit sursei citate, rușii accelereaza mobilizarea pe teritoriul sau. Țara agresoare incearca sa inroleze in razboi profesori…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei spune ca angajamentul de retragere a Rusiei este menit sa induca in eroare, scrie BBC. Intr-o apostare pe Facebook, conducerea Statului Major al armatei Ucrainei a scris ca unitațile rusești continua sa se indeparteze atat de la Kiev, cat și de la Cernihiv,…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca invadatorii ruși jefuiesc proprietați, fura mașini sau chiar aparatura electrocasnica și alimente pe care le trimit apoi in Rusia, scrie presa locala. „Ocupanții continua sa terorizeze populația locala și sa jefuiasca in teritoriile ocupate…

- In a 11-a zi a invaziei Ucrainei, Rusia continua operatiunea ofensiva cu sprijinul aeronavelor si al armelor de inalta precizie. Principalele eforturi ale ocupantilor s-au concentrat pe incercuirea oraselor Kiev si Harkov. In plus, inamicul intentioneaza sa ajunga la granitele administrative din regiunile…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Starea de alerta pune stapanire pe mai multe regiuni din estul Ucrainei. Au fost mii de bombardamente in ultimele 48 de ore, iar unul dintre punctele de la frontiera din Donbas a fost inchis. Evacuari și bombardamente , sunt cuvintele care descriu cel mai bine situația din estul Ucrainei. Pentru ca…