- Formatia Internazionale Milano a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Porto. in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Tot miercuri, Manchester City a remizat in deplasare cu Leipzig, scor 1-1, . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Manchester City a facut deplasarea in Germania, la RB Leipzig, pentru manșa tur din optimile Ligii Campionilor. Deși au dominat aproape tot jocul, englezii s-au vazut egalați pe final. Calificarea se va decide in returul de pe Etihad Stadium.

- Inainte de startul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a avut cuvinte de lauda pentru Real Madrid. RB Leipzig și Manchester City se intalnesc azi, de la ora 22:00, intr-un meci contand pentru manșa tur din optimile de finala din Champions League.…

- ​Inter - Porto, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 22 februarie, de la ora 22:00, pe San Siro din Milano, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- RB Leipzig și Manchester City se intalnesc miercuri, de la ora 22:00, intr-un meci contand pentru manșa tur din optimile de finala din Champions League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…

- Basarab Panduru (52 de ani), fostul internațional, a analizat șansele echipelor prezente in optimile Champions League la caștigarea trofeului. Fostul mijlocaș al Stelei o vede favorita la cucerirea trofeului pe Manchester City. „Cetațenii” joaca in optimi cu Leipzig. Turul are loc in Germania, pe 22…

- Manchester City și Liverpool nu au inșelat așteptarile, cele doua puteri din Anglia oferind un meci spectaculos cu cinci goluri. Trupa lui Guardiola a obținut calificarea in sferturile Cupei Ligii engleze dupa un succes cu 3-2.