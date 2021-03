Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea a anunțat ca nu va participa la turneul de la Timișoara al Ligii Naționale de baschet masculin din cauza unei infectari cu Covid-19. In aceste condiții, turneul se va desfașura cu participarea a trei formații – SCM Timișoara, CSM Galați și CSM Targu Jiu. Tocmai a fost definivat noul program…

- SCM Timisoara a primit, in premiera, dreptul de a organiza doua turnee din Liga Nationala („varianta pandemica”) in sala proprie. Desi accesul spectatorilor e in continuare interzis in arene, „leii” isi invita fanii sa fie reprezentati in „Olimpia” peste mai putin de doua saptamani prin imagini cu ei…

- Pauza forțata pentru HC Buzau in etapa a 18-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Echipa buzoiana ar fi trebuit sa o intalneasca sambata, de la ora 13.00, in Sala Rapid din Capitala, pe Politehnica Timișoara, dar partida nu se va mai disputa și va fi caștigata de handbaliștii buzoieni la “masa verde”.…

- „Leii din Banat vor reveni la inceputul lunii martie in BT Arena din Cluj, acolo unde au fost atat de aproape de un rezultat pozitiv cu echipa gazda marti. SCM Timisoara va evolua de aceasta data in Ardeal pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei, dar sortii nu au fost blanzi cu echipa pregatita…

- Focșanenii au pierdut, previzibil, jocurile cu oradenii și timișorenii CSM Focșani 2007 a jucat joi, 14 ianuarie și vineri, 15 ianuarie, partidele din turneul de la Oradea, al cincilea al campionatului Ligii Naționale de baschet. Adversare i-au fost puternicele grupari ale CSM CSU Oradea și…

- SCM Timisoara a ajuns la cinci victorii stagionale dupa al doilea turneu in Bihor in aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii din Banat” s-au impus cu 78-70 in fata gruparii CSM Focsani, dupa ce ieri i-au depasit mai clar pe baschetbalistii formatiei din Miercurea Ciuc. Focsaniul avea doua victorii in…

- „Leii din Banat” au cedat in cel de-al doilea joc in doua zile disputat in Ilfoc. A fost SCM Timisoara – CSO Voluntari 62-77, la capatul unui joc controlat de gazdele din apropierea capitalei. Alb-violetii risca sa nu mai poata miza in aceasta stagiune pe americanul Lewis Stalworth IV, iesit accidentat…