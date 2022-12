Stiri pe aceeasi tema

- Programul Tomata continua in 2023 cu un ajutor de 3.000 euro, așa cum s-a intamplat și in anii trecuți, suma pe care o primesc legumicultorii pentru producția de tomate in spații protejate. Potrivit unui proiect de act normativ, ajutorul de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp, condiția fiind realizarea…

- Prefectul Radu Roca impreuna cu directorul de Cancelarie, Radu Iancu și Ramona Antonescu, șef serviciu au avut azi o intalnire cu conducerea Uniunii de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP pentru a gasi impreuna soluții la solicitarile crescatorilor de bovine de lapte. La intalnire…

- Legumicultorii și-au scos solariile la vanzare, din cauza creșterii semnificative a costurilor de producție. La moda este și inchirierea, pentru ca forța de munca este greu de gasit, iar fermierii incep sa-și restranga activitatea și sa-și redimensioneze culturile, astfel incat sa poata sa fie muncite…

- ”Economia romaneasca are nevoie de sprijin in acest moment poate chiar mai mult decat in anii anteriori, pentru ca aceste crize suprapuse practic au afectat foarte mult capacitatea acestor companii de a absorbi socurile economice. Dar economia romaneasca nu e diferita fata de economia europeana”, a…

- Productia de grau obtinuta in acest an „inmagazinata si aflata sub cheie” este de peste 9 milioane de tone, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, care a adaugat ca recolta asigura necesarul de hrana al tarii si disponibilitati pentru export, potrivit Agerpres. „Vreau…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca armata continua sa inainteze, situatia de pe linia frontului indicand ca initiativa apartine Ucrainei. Totodata, continua masurile de stabilizare in zonele eliberate de sub ocupatia rusa, fiind adunate…