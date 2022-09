Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Pop, barbatul din Runcu Salvei care a fost condamnat la 15 ani de inchisoare dupa ce, pe 1 decembrie 2020, și-a batut nevasta și a lasat-o in casa sa moara de frig cere revizuirea sentinței. Pentru a fi revizuita o sentința penala definitiva, trebuie indeplinite mai multe condiții. Astfel, potrivit…

- Curtea Constituționala a solicitat de la Comisia de la Veneția emiterea unei opinii in legatura cu unele prevederi din articolul 1 din Legea privind contracararea activitații extremiste și a articolului 3655 din Codul contravențional care sancționeaza „confecționarea, vanzarea, raspandirea, deținerea…

- In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori și banci a crescut cu aproximativ 40% fața de aceeași perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Reducerea ratelor, trecerea de la ROBOR la IRCC, incheierea proceselor…

- Un barbat de 33 de ani a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 13 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, manifestata prin maltratare, care a cauzat vatamarea grava a integritații corporale sau a sanatații, soldata cu decesul…

