- Cea mai populara trupa de funk și soul din Letonia, Very Cool People susține un turneu in Europa Centrala, iar printre recitalurile incluse in acesta se numara și o oprire la Timișoara. „Suntem foarte bucuroși sa revenim in Ungaria și in Romania in acest an. Ne-au placut foarte mult concerte de anul…

- Legendara formație Post Scriptum va susține un concert in cadrul ediției din acest an a Galei de Blues Jazz Kamo, eveniment care va avea loc in Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie. Post Scriptum se reunește dupa aproape patru decenii de pauza, intr-o…

- Irina Rimes, artista cunoscuta și datorita prezenței sale ca „antrenoare“ in emisiunea Vocea Romaniei va susține un concert la Timișoara, vineri, 25 octombrie, dupa ora 23, la Epic Vara. Recent, Irina Rimes a lansat clipul piesei „Nimeni”, in ale carei versuri se vorbește despre iubire, gelozie, paranoia…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un eveniment deosebit care se va derula sub genericul “West meets East” , in cadrul caruia artiștii vor incheia interpretarea in premiera in Romania a tuturor compozițiilor lui Ravi Shankar pentru vioara și instrumente indiene, de pe legendara trilogie “West meets…

- Sezonul de toamna al filmelor prezentate de Centrul Cultural German in cadrul proiectului „FilmparaDE” la ceainaria Carturesti incepe astazi, 10 octombrie, de la ora 18.30, cu filmul „Migrantii”, povestea a doi austrieci imigranti care au reusit o integrare exemplara in societate, dupa o serie de aventuri.…

- Mirabela Dauer, una dintre cele mai indragite cintarețe din Romania, revine pentru un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 17 octombrie, de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Alaturi de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un nou eveniment care se va derula sub conceptul de „concert de basm“, alaturi de Daniel Dorobanțu și Dora Gaitanovici, duminica 13 octombrie, de la ora 20, la Biserica Romano-Catolica Millenium, cu intrarea libera. „Un basm fara cuvinte, al carui limbaj il stii…

- In aceasta duminica, timisorenii pot vizita Festivalul Minoritatilor Etnice din Timisoara, care se va derula in Piata Victoriei. Toate bunatatile culinare ale fiecarei nationalitati din zonp vor fi accesibile pentru degustare, iar evenimentul se va incheia cu un concert al celor de la Mahala Rai Banda.…