- Baritonul Șerban Vasile are 38 de ani, iar talentul sau l-a dus de la New York la Tokyo. Are trei fiice și discuția despre ele il emoționeaza și ii aduce o stralucire aparete pe chip. La fel cum special il face și modestia de a considera ca in cariera trebuie sa urci treptat. S-a mutat la Timișoara,…

- Festivalul de muzica „Sara pe deal", ediția I, va avea loc, in perioada 26-27 mai 2023, la Botoșani, in incinta Amfiteatrului Cornișa. Manifestarea iși propune sa aduca in fața publicului cat mai larg muzica de calitate interpretata de artiști foarte talentați, experți in domeniul lor ...

- A murit faimosul interpret de muzica populara banateana Tiberiu Ceia. Acesta avea 82 de ani, iar trecerea sa in nefiinta a avut loc miercuri seara, anunta TVR. „Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a parasit in urma cu cateva minute. Tristețea de a fi pierdut un om și un artist excepțional nu va umbri bucuria…

- Festivalul de muzica religioasa ajunge la ediția cu numarul 2, saptamana viitoare. Evenimentul se va desfașura in perioada 30 martie – 1 aprilie și va... The post Saptamana viitoare incepe Festivalul de muzica religioasa, ediția a 2-a appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- PETER MONKEDIEK s-a nascut in Ahaus (Westfalia, Germania) și a studiat trompeta la Academia „Robert Schumann” din Dusseldorf, apoi la Academia de Muzica din Detmold. Acolo, a obținut o diploma in pedagogie (1992) și a studiat trompeta cu prof. Max Sommerhalder. In 1991, a fost ales trompetist solist…

- Deschiderea celui de-al treilea magazin IKEA din Romania, in Timisoara, s-a amanat pentru ca retailerul suedez nu a reusit sa gaseasca 250 de angajati, din cauza salariilor mici. Informatia ca IKEA ofera doar 2.000 de lei plus bonuri de masa celor pe care vrea sa ii angajeze a starnit un val de reactii…

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii „Otenia“ prezinta vineri, de la ora 19.00, Rock the Symphony, sub bagheta dirijorului Remus Grama. Solist la violencel va fi Adrian Naidin, invitați special sunt Leyah și John Ionuț Micu la tobe. Concertul “ROCK THE SYMPHONY” cu hituri rock, pop și muzica de film celebre:…

- In contextul in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii in anul 2023, Embargo Fest, ediția a 4-a, se va desfașura la Muzeul Satului Banațean, in perioada 9-10 iunie, și va purta mottoul „Remember the 90’s”. Ca in fiecare an, pe langa muzica artiștilor consacrați in acea perioada, evenimentul…